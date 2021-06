Faetec Saquarema - Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 14/06/2021 20:48

Saquarema – Na noite deste sábado (12), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) Helber Vignoli Muniz, em Saquarema foi arrombada.

De acordo com as informações divulgadas, a unidades escolar que fica localizada no bairro da Barreira, teve torneiras, portas, bocais das mangueiras de extintores entre outros itens levados. Imagens das câmeras de segurança flagraram ao menos um homem realizando o furto.

A Direção da unidade realizou um boletim de ocorrência na 124ª DP, no Centro de Saquarema.