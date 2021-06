Boavista conquista vice-liderança na série D - Reprodução Internet

Boavista conquista vice-liderança na série DReprodução Internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 14/06/2021 11:07

Saquarema - O Boavista entrou em campo neste domingo (13) pela segunda rodada da série D do Campeonato Brasileiro. O time de Saquarema, na Região dos Lagos foi até o Distrito de Inamar, em Diadema, São Paulo para encarar o Santo André.



Com um primeiro tempo frio, a primeira oportunidade de gol só apareceu aos 26 minutos, quando Bruno Luiz aproveitou falta batida da direita e cabeceou, mas o goleiro do Boavista fez uma grande defesa e evitou o gol do Santo André.

Publicidade