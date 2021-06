Equipe do Sampaio Corrêa - Léo Borges

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 13/06/2021 15:56

Saquarema - O Sampaio Corrêa, time de Saquarema, conquistou neste sábado (12), sua primeira vitória na Série A2 do Campeonato Carioca. Jogando fora de casa, o galinho da serra derrotou o Angra dos Reis, por 2 a 0. A partida aconteceu no estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis, no sul Fluminense.

Os gols foram marcados por Digão e Elias. A partida foi válida pela segunda rodada da Taça Santos Dumont. O Sampaio Corrêa volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o Macaé.