Prefeitura de Saquarema, Região dos LagosReprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 13/06/2021 06:10 | Atualizado 13/06/2021 15:57

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, divulgou o novo número da Central de Regulação do município. De acordo com a publicação, os moradores que precisarem tirar dúvidas ou de informações sobre marcação de consultas, agendamento médico ou de exames, devem entrar em contato através do telefone (22) 99858-3850.



O atendimento também pode ser presencial, de segunda a sexta, das 8:00h até às 16:00h na Rua Prof. Souza n.º 111, Bacaxá.