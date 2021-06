Igreja de Santo AntÎnio em Bacaxá, Saquarema - Reprodução internet

Publicado 13/06/2021 06:00

Saquarema - Hoje (13) é dia de Santo Antônio e a Paróquia d e Santo Antônio, no bairro de Bacaxá, em Saquarema, divulgou como irá comemorar o dia do Santo casamenteiro. A programação foi adequada aos atuais decretos de restrição social por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com as informações, a partir das 10h, a igreja permanecerá aberta para visitação dos fiéis. A programação conta ainda com missas (com todas as restrições) que serão celebradas às 8h, 10h e 19h, com a de 8h tendo transmissão ao vivo pela internet.

O encerramento da festividade será às 20h, com uma carreata saindo da paróquia que fica no centro de Bacaxá.