O corpo de Marilza Marins, de 79 anos, foi encontrado no bairro do Rio de Areia, em Saquarema - Reprodução redes sociais

O corpo de Marilza Marins, de 79 anos, foi encontrado no bairro do Rio de Areia, em SaquaremaReprodução redes sociais

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 13/06/2021 18:26

Saquarema – Na manhã deste domingo (13), o corpo de Marilza Marins, de 79 anos, foi encontrado no bairro do Rio de Areia, em Saquarema, na Região dos Lagos. A idosa estava desaparecida desde a tarde da última quarta-feira (9), quando saiu de casa, em Bacaxá, no município de e Saquarema para ir ao supermercado e não retornou.



O corpo de Marilza foi encontrado em uma propriedade privada, conhecida como sítio dos desbravadores.

De acordo com a família, o corpo da idosa estava próximo de um lago e foi encontrado sem a roupa de baixo, sem sapatos e com o sutiã aberto. O carrinho de feira que ela carregava no dia de seu desaparecimento estava no local com 01 pacote de papel higiênico e uma sacola com carne , já os documentos e o cartão da idosa não foram encontrados.

Publicidade



Os familiares espalharam cartazes, registraram boletim de ocorrência na 124ª DP, além de terem realizado buscas em hospitais, IML, mas foi através da mobilização nas redes sociais que a família conseguiu a localização da idosa.

Após denuncias de moradores da região através das redes sociais, foi a filha Adriana quem encontrou o corpo da mãe.

Publicidade

- A comoção nas redes sociais foi tão forte, que gerou uma grande repercussão e mobilização para encontrar minha mãe. infelizmente, desde o início, não tivemos o apoio dos órgãos competentes. Fizemos o boletim de ocorrência no dia 10 e todas as imagens e informações que conseguimos foram através de amigos e o apoio da população – contou Adriana.



De acordo com a polícia militar, o corpo da idosa não apresentava marcas de violências, mas a família de Dona Marilza busca respostas e questiona as autoridades pela falta de empenho nas buscas pela idosa.

Publicidade



- Até o momento, a polícia não se manifestou. Nada foi informado sobre quais ações foram realizadas para apurar o desaparecimento, bem como a causa da sua morte. Precisamos saber se houve sequestro, violência sexual, A morte da minha mãe precisa de respostas. Não há como viver o luto sem essas respostas. – Disse Adriana, única filha da idosa.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, para saber sobre os questionamentos da família e aguarda retorno.