Belford Roxo - O desaparecimento dos meninos Lucas Matheus (8 anos), Alexandre da Silva (10 anos) e Fernando Henrique (11 anos), em Belford Roxo, completa 104 dias neste sábado (10), ainda sem solução. Passados quase três meses, a Polícia Civil informou a principal linha de investigação do caso, é a de que traficantes estariam por trás do sumiço dos três garotos do município da Baixada Fluminense.

O DESAPARECIMENTO

As crianças saíram de casa no dia 27 de dezembro de 2020, no bairro Castelar, e não retornaram mais. No início do mês de março, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), encontrou imagens de câmeras de segurança que mostrava os garotos andando pela Rua Malópia, no bairro Piam, localidade vizinha ao bairro do desaparecimento.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).