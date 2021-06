Boavista, time de Saquarema/ RJ - Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 13/06/2021 17:14

Saquarema – O Boavista, time de Saquarema, entra em campo na tarde deste domingo (13), contra o Santo André. A partida acontecerá na Arena Inamar – Diadema, em Diadema, São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D.

Com a eliminação da Copa do Brasil, na última semana, o time de Saquarema gora pensa exclusivamente na Série D. Com isso, o técnico Leandrão deve escalar seus titulares, mantendo a base da escalação que enfrentou o rival carioca.