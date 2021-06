Marilza Marins, de 79 anos, está desaparecida desde o dia 09 de junho. Ela foi vista pela última vez no bairro de Bacaxá. - Reprodução redes sociais

Saquarema – Uma família está há três dias procurando por uma idosa que desapareceu na última quarta-feira (9), em Saquarema, na Região dos Lagos .

Marilza Marins, de 79 anos, saiu de sua casa no bairro de Bacaxá, dizendo que iria até um supermercado que fica no mesmo bairro e não voltou mais.



De acordo com a família, a idosa saiu de casa por volta das 14h, com um carrinho de compras, vestindo uma blusa azul e uma bermuda verde. Câmeras de segurança de uma galeria, registraram a idosa saindo do supermercado Juzan, em Bacaxá. Ainda de acordo com a família, Marilza é cardiopata e hipertensa e está sem seus remédios.

Imagens mostraram Marilza saindo do supermercado em Bacaxá Reprodução redes sociais

A família espalhou cartazes pela cidade e nas redes sociais. Eles também registraram um boletim de ocorrência na 124ª DP, em Saquarema. Buscas em hospitais e IML também estão sendo feitas, mas até o momento não localizaram a idosa. A família espalhou cartazes pela cidade e nas redes sociais. Eles também registraram um boletim de ocorrência na 124ª DP, em Saquarema. Buscas em hospitais e IML também estão sendo feitas, mas até o momento não localizaram a idosa.

De acordo com a filha, Adriana, a mãe saiu levando documentos e o cartão do banco. Ela contou que irá solicitar uma investigação da polícia para saber se há alguma movimentação na conta bancária da idosa, que é aposentada.

- Minha mãe não tem Alzheimer. Divulgamos o desaparecimento dela nas redes sociais e algumas pessoas fizeram contato, alegando terem visto minha mãe em vários lugares. A última denúncia informava que ela estaria em Araruama, fomos até lá, mas não tinha ninguém. Não vamos desistir de procurar – contou Adriana.

Quem souber do paradeiro de Dona Marilza, pode ligar no (22) 99848-5621