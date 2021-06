Auxílio da Prefeitura de Saquarema é de 300 reais e poderá ser pago por até seis meses - Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 14/06/2021 11:44

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lago iniciou nesta segunda-feira (14) a entrega do Cartão Família Saquaremense. O auxílio mensal criado pela prefeitura no valor de R$ 300 (trezentos reais) é destinado à compra de alimentos e remédios e poderá ser pago pelo período de até seis meses. O cartão é voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou dificuldade econômica por conta da pandemia no Coronavírus.

Para retirar o cartão, os inscritos deverão comparecer, seguindo a ordem alfabética e os dias de cada grupo, no mesmo local onde realizaram os cadastros. Quem está inscrito no Cadastro Único, deve se dirigir ao CRAS que atende sua região, e quem se cadastrou no Desenvolvimento Social, deve procurar a própria Secretaria. Os responsáveis pelos alunos da rede pública municipal e estadual vão receber orientações sobre o cronograma de entrega, diretamente nos canais de comunicação das escolas e nos grupos de WhatsApp.



De acordo com a Lei que criou o Cartão Família Saquaremense, só têm direito ao benefício aqueles que residem na cidade há mais de três anos e que não possuem renda formal (emprego com carteira assinada, vínculo com o serviço público, e aposentadoria/pensão). Além disso, só é concedido 1 (um) benefício por família, considerando o conjunto de pessoas que residem no mesmo imóvel.

- Esse valor, que vai beneficiar cerca de 20 mil famílias, além de ser uma ajuda importante no orçamento dos moradores, também será um incremento na economia da cidade. Vamos continuar trabalhando para minimizar os impactos da pandemia em nosso município, sem esquecer de cuidar da saúde e do bem-estar da população - afirmou a prefeita Manoela Peres.

Para a retirada do cartão é necessário apresentar documento de identificação com foto.