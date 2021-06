Saquarema recebe novas doses da vacina AstraZeneca - Reprodução internet

Saquarema recebe novas doses da vacina AstraZenecaReprodução internet

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 10:21

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, recebeu, nesta sexta-feira (11), 1920 doses da vacina AstraZeneca, para aplicação como primeira dose (D1). Nesta remessa, o município não recebeu nenhuma dose da vacina Coronavac ou da vacina Pfizer.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município está seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunização.

Publicidade



A vacinação em Saquarema está acontecendo no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.



Confira o calendário de vacinação de junho:

14/06: Mulheres com 58 anos

15/06:Homens com 58 anos

16/06: Mulheres com 57 anos

17/06: Homens com 57 anos

18/06: Mulheres com 56 anos

21/06: Homens com 56 anos

22/06: Mulheres com 55 anos

23/06: Homens com 55 anos

24/06: Mulheres com 54 anos

25/06: Homens com 54 anos

28/06: Mulheres com 53 anos

29/06: Homens com 53 anos

30/06: Mulheres com 52 anos