Material do roubo em Saquarema - Divulgação/ POLÍCIA MILITAR

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 15/06/2021 14:09

Saquarema – Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Militar de Saquarema, prendeu um homem por furto na Avenida Saquarema, no bairro de Bacaxá.]

De acordo com a PM, a prisão aconteceu após denúncias de que o suspeito havia cometido o crime e estaria vendendo o material roubado em um site de compra e venda. Ainda de acordo com a polícia, imagens das câmeras de segurança da casa, ajudaram na identificação do acusado. Os agentes localizaram o homem que estava com todo o material roubado;

01 uma câmera fotográfica;

02 duas lentes profissionais;

01 relógio de pulso;

01 um cordão com pingente;

02 camisetas;

01 short;

01 balança de precisão.

A ocorrência foi registrada na 124ªDP, onde o acusado foi autuado por furto qualificado.