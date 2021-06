limpeza dos rios em Saquarema/ RJ - Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 16/06/2021 10:31

Saquarema - A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos de Saquarema, está realizando a limpeza de rios, valas, canais e córregos do município. O objetivo é manter os cursos d'água sempre limpos e desassoreados, facilitando o escoamento e drenagem de águas pluviais, evitando enchentes e inundações.

Nesta semana, os serviços estão sendo executados em alguns pontos como Estrada da Caixa d’Água, Rua Rosa dos Ventos e Estrada do Aterrado.

A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos segue um cronograma de limpeza de todos os canais, rios e córregos da cidade. As ações acontecem durante todo o ano, em diversos bairros. Além da Secretaria, as limpezas também acontecem em parceria com a Defesa Civil Municipal.