Prefeitura de Saquarema lança campanha para coibir violência contra a mulherreprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 17/06/2021 12:14

Saquarema – De acordo com o Dossiê Mulher 2019, a cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio no Rio de Janeiro. Por conta do crescimento dessas estatísticas, a Prefeitura de Saquarema está lançando uma campanha para estimular a denúncia de todos os tipos de violência contra a mulher. Para dar conta dos atendimentos resultantes da campanha, a Secretaria da Mulher oferece às vítimas de violência doméstica, gratuitamente, atendimento psicológico, assistência jurídica e assistência social, além de toda a estrutura do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher).

O Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que, no estado do Rio, entre os meses de março e dezembro de 2020, foi registrada uma média diária de aproximadamente 250 casos de violência contra a mulher. Desses casos, mais de 60% ocorreram dentro de casa. Os agressores, companheiros ou ex-companheiros das vítimas, representam mais de 80% dos registros enquadrados na Lei Maria da Penha. E esses índices só fazem crescer durante a pandemia.



Denuncie!

Quando numa relação existe violência, ninguém pode se calar. A Lei Maria da Penha, estabelece que todo tipo de violência doméstica e intrafamiliar, inclusive verbal, sexual, psicológica ou moral, é crime e pode ser aplicada ainda que não haja queixa da vítima. Isso significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia contra o agressor, inclusive anonimamente.

- É muito importante que todos denunciem, não só as mulheres vítimas de agressão. Vizinhos, parentes, amigos… todos têm o dever de denunciar e ajudar a combater estes terríveis crimes. Estamos trabalhando diariamente para que as mulheres de Saquarema tenham um local onde possam encontrar socorro, apoio e garantias de políticas públicas para a proteção e bem-estar - informou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

A Secretaria da Mulher da Prefeitura de Saquarema funciona na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 – Bacaxá, de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. O telefone para contato é (22) 99859-7841. Os outros números para denúncia são: (21) 2332-8249 (Disque Mulher), 127 (Ministério Público) e o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher).