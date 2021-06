Boavista conquista vice-liderança na série D - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:58

Saquarema – Boavista e Madureira se enfrentam neste sábado (19), às 15 horas, em Bacaxá, Saquarema, na Região dos Lagos. A partida é pela segunda rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Empatados com quatro pontos cada time, o vencedor vai garantir a liderança da chave.

Jogando fora de casa na última rodada, o Verdão de Saquarema vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o time paulista, Santo André. O único gol da partida foi do jovem atacante Marcelo Henrique, de apenas 17 anos. Buscando rejuvenescer o elenco, o técnico Leandrão o jovem atacante foi um dos promovidos da base para o time principal.

Para a partida de amanhã, o time será o mesmo que iniciou o jogo no ABCD paulista, com Klever, Caio Felipe, Gustavo, Luiz Fernando e Victor; Ralph, Lucas Lourenço e Marion; Ryan, Marcos Silva e Matheus.