Dependendo dos resultados, Galinho da serra pode se classificar com antecedência para as semifinais do turno - Léo Borges

Dependendo dos resultados, Galinho da serra pode se classificar com antecedência para as semifinais do turno Léo Borges

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 18/06/2021 18:23

Saquarema - Neste sábado (19), o Sampaio Corrêa tem um importante jogo pela quarta rodada da Taça Santos Dumont. O galinho da serra enfrenta o América, às 15h, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, na Região dos Lagos. O confronto pode valer a classificação antecipada para as semifinais do turno.

Líder do grupo B, com sete pontos ganhos, mesma pontuação do Maricá, o Sampaio está na frente por ter maior saldo de gols (6 contra 2). Caso vença o ‘diabo’, e o Audax Rio não derrote o Maricá, o Sampaio automaticamente garante classificação para a próxima fase.

Publicidade

Jogar contra o América é sempre um jogo difícil, principalmente sendo um jogo de classificação. Vamos enfrentar uma equipe que teve um período maior de preparação de todas que estão disputando a Série A2. Vamos dificultar o máximo possível a vida deles aqui. Estamos muito preparados, concentrados, e esperamos definir nossa classificação neste sábado - disse o treinador, Tinoco.



O Sampaio Corrêa vem fazendo uma grande campanha na Série A2. invicto, com duas vitórias e um empate, o time de Saquarema tem o melhor ataque da competição, com seis gols, ao lado do Audax Rio e do Friburguense, e é a única defesa que não sofreu gols em três jogos.

Essa boa campanha é fruto de muito trabalho. Todo trabalho que o professor Tinoco vem passando para a gente tem tido uma resposta positiva, tendo o melhor ataque e a melhor defesa. Temos uma disputa sadia aqui no elenco e quem só tem a ganhar com isso é o Sampaio - disse o atacante Elias.