BPRV de Saquarema prende homem com drogas em ônibus intermunicipalDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 24/06/2021 13:03

Saquarema – Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária – BPRv, prenderam um homem transportando drogas na tarde desta quarta-feira (23), em Saquarema, na Região dos lagos.

Segundo informações, os agentes realizavam uma operação na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do KM 44 e deram ordem de parada para um ônibus que fazia o trajeto Niterói X Araruama. Ao revistarem os passageiros, os policiais encontraram um homem com drogas dentro de uma mochila, ele informou que estava trazendo as drogas de Niterói para o bairro de Itaúna, em Saquarema.



O caso foi encaminhado para a 124ª DP, onde o homem ficou preso.