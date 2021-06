O Deputado Pedro Ricardo fez a indicação para a criação de uma DEAM no município de Saquarema. - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 24/06/2021 18:05

Saquarema - Na manhã desta quinta-feira (24), o Deputado Estadual Pedro Ricardo apresentou indicação ao Governador Cláudio Castro para a criação de uma Delegacia Especializada em Defesa da Mulher (DEAM) no município de Saquarema.

Segundo sua assessoria, a implantação da DEAM em Saquarema coibirá as ações de agressores e fará com que as mulheres sob ameaça ou risco tenham suporte com atendimento especializado, além de fazer com que as leis já existentes sejam cumpridas com maior rigor na região.

- Durante a pandemia, os casos de mulheres vítimas de violência doméstica duplicaram. Tenho recebido diversos pedidos para que algo seja feito em defesa dessas mulheres e, só com uma intervenção segura, conseguiremos controlar este quadro alarmante. Esperamos que o Governo do Estado se sensibilize e promova o auxílio financeiro necessário para que a delegacia seja constituída – afirmou o parlamentar.

Os crimes de violência doméstica contra as mulheres cometidos em Saquarema são atendidos na 124ª DP ou pela Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelos telefones (21) 2334-8823, (21) 2334-8835, pelo chat https://cacpcerj.pcivil.rj.gov.br/ ou ainda pelo Disque Denúncia através dos números 2253-1177 ou 190.