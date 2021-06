Praticamente inclinado, o poste está em uma área muito movimentada no bairro de Bacaxá - O Dia

Por Monica Marinho

Publicado 25/06/2021 11:49

Saquarema – Moradores do bairro de Bacaxá, na cidade de Saquarema, estão preocupados com um poste que está prestes a cair. De acordo com as informações, o poste começou a ceder desde a última quinta-feira (17, quando um caminhão colidiu com ele.

A preocupação dos moradores é que o poste se encontra em um local de grande movimento, na entrada da Estrada Latino Melo (RJ-128), na altura do posto Ipiranga. O trânsito chegou a ser interrompido no local por conta da fiação na via, mas depois foi liberado.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Saquarema que, por meio de nota, informou que administrativamente fez todo possível para resolver a situação com relação ao poste. Informou ainda que, a Procuradoria do município solicitou que a Enel desligue a rede, porque embora o poste não seja da companhia de energia, a alta tensão passa próximo do poste. Assim que alta tensão for desligada, o poste será removido.