Policial militar agredido por cinco homens em Saquarema morreReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:46

Rio - O policial militar agredido no bairro do Boqueirão, em Saquarema, na Região dos Lagos morreu, na madrugada de quarta-feira (23), no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. O cabo Renato Mendonça, 34 anos, foi agredido por cinco pessoas com socos, chutes e pancadas na cabeça no último sábado (19) após um tumulto em um bar . Ele estava internado em estado grave.

Mendonça foi socorrido e levado para o posto de saúde de Jaconé. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no distrito de Bacaxá, mas por conta do agravamento do seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo.

De acordo com a Polícia Civil, no momento da confusão, um dos suspeitos atirou contra o policial. Mendonça conseguiu atingir dois dos agressores, um na mão e o outro na perna. Os dois suspeitos estão internados sob custódia no Hospital Nossa Senhora de Nazareth.

"Deram um disparo de arma de fogo na direção dele, mas não o atingiram. Imobilizaram ele e o agrediram com socos e chutes na cabeça e inclusive com uma barra de ferro. Ele estava com uma fratura muito grande na cabeça que pareceu que foi causada por um projétil de arma de fogo. Foi apurado que o ferimento foi causado por uma pancada provavelmente com uma barra de ferro", disse, André Bueno, delegado titular da 124ª DP, onde o caso é investigado.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, quatro homens envolvidos na agressão foram detidos. Os agentes estão investigando a identificação do quinto suspeito. Além disso, estão fazendo buscas para localizar a arma do policial que desapareceu do local do crime.

Em nota, a PM lamentou a morte do cabo. Mendonça era lotado no 25º BPM (Cabo Frio) e estava na corporação desde 2014. Ele deixa dois filhos e esposa, que está grávida. O 25ºBPM está prestando apoio à família do policial. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento.