Rio de Janeiro

Policial militar morre após ser agredido por cinco homens em Saquarema

Renato Mendonça, 34 anos, foi agredido com socos, chutes e pancadas na cabeça no último dia 19, no bairro do Boqueirão. Ele estava internado em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama

Publicado há 1 hora