Por Yuri Eiras

Publicado 31/03/2021 10:13 | Atualizado 31/03/2021 13:11

Rio - O leque de pessoas vacinadas no Rio vai aumentar em abril. Além dos idosos que seguem em imunização - hoje os que têm 69 anos recebem a primeira dose -, o governo do estado anunciou, na terça-feira, um calendário para agentes de segurança. A Prefeitura do Rio também vacinará profissionais de saúde e professores e, com isso, a capital planeja chegar a um milhão de pessoas vacinadas até o fim do mês.Mas, para o plano ser concretizado, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio depende da chegada de novas remessas da Coronavac e da Oxford/AstraZeneca, esta já com produção da Fiocruz, que deve entregar 20 milhões de doses para o governo federal. A expectativa é que a distribuição de vacinas acelere esse mês.

"Claro que a gente depende do aporte de doses. A gente espera compatibilizar nosso calendário com os governos federal e estadual para que a gente possa fazer esse planejamento de maneira organizada e não falte vacina para ninguém", comentou o secretário Daniel Soranz. "A gente fica geralmente com 4.4% (das remessas entregues pelo governo). Se isso se confirmar, a gente consegue vacinar todas as pessoas com mais de 50 anos, comorbidades e professores".Soranz deve se reunir nos próximos dias com outros secretários municipais e com o governo do estado para ajustar o calendário único. O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou na terça-feira o calendário unificado entre os municípios , mas avisou que ele não precisa ser obrigatoriamente seguido pelos prefeitos. Apesar de o governo do estado não ter incluído pessoas com comorbidades no cronograma, a Prefeitura do Rio quer vaciná-las quando possível."Comorbidade é essencial, tem que ser prioridade. Mas dá pra compatibilizar com professores, forças de segurança, para que a gente possa vacinar as pessoas o mais rápido possível", disse Soranz.