Por Yuri Eiras

Publicado 31/03/2021 09:20 | Atualizado 31/03/2021 09:21

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio inaugurou, na manhã desta quarta-feira (31), mais um posto de vacinação na Zona Oeste do Rio. A Cidade das Artes já recebe pessoas para se vacinar. Hoje, a vez é dos idosos de 69 anos: mulheres das 8h às 13h, e homens das 13h às 17h.

A Cidade das Artes realiza a imunização no segundo andar, e tem estacionamento gratuito para quem for se vacinar. O endereço de referência é a Avenida das Américas, 5.300. O presidente do espaço, Claudio Versiani, prevê grande movimentação, principalmente a partir de segunda-feira."A Cidade das Artes é um complexo da maior importância, numa região extremamente privilegiada. Ficamos felizes em criar esse posto de vacinação e nos engajarmos nesse processo da campanha", comentou Versiani. "Esperamos que os números de óbitos, internações caiam, e o de vacinação suba para que, já no início do segundo semestre a gente possa ter uma movimentação mais consistente", completou.O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, espera vacinar em abril todas as pessoas com mais de 60 anos. "Isso é muito importante porque esse é o público que mais adoece e mais vai a óbito. A vacinação protege muito contra internações e óbitos", afirmou Soranz.A Cidade das Artes vai vacinar das 8h às 17h, de segunda a sábado. O endereço é a Avenida das Américas, 5.300.