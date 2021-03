Cláudio Castro Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:14

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, publicou nesta terça-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial, um decreto que cria o Calendário Único de Vacinação no estado. O objetivo é que os municípios passem a vacinar pessoas da mesma idade a partir do dia 17 de abril, com a intenção de evitar a migração de pessoas de uma cidade para outra.



Vamos proteger aqueles que nos protegem. As forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro terão prioridade no calendário de vacinação contra a COVID-19. São profissionais com alta exposição em suas atividades diárias e que colocam suas vidas a serviço da população. pic.twitter.com/XdgQTveE3S — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 30, 2021

O que determina o decreto?

- Início da vacinação das forças de segurança a partir da primeira quinzena de abril (extensivo a guardas municipais e defesa civil).

- Início da vacinação de trabalhadores da educação a partir da segunda quinzena de abril