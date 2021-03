Por O Dia

Publicado 11/03/2021 06:39 | Atualizado 11/03/2021 08:37

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou no Diário Oficial do município, nesta quinta-feira (11), a nova decisão que prorrogou para o dia 22 de março as medidas de restrições que visam conter a rápida proliferação da Covid-19 na capital fluminense . Entretanto, bares e restaurantes tiveram o horário ampliado de 17h para 21h e quiosques, até então proibidos, foram liberados.