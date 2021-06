Material apreendido com os traficantes em Saquarema - Divulgação

Material apreendido com os traficantes em SaquaremaDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 25/06/2021 13:02

Saquarema- Após denúncia, policiais militares de Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam na noite desta quinta-feira (24), dois homens por tráfico de drogas no município.

De acordo com a polícia, os agentes receberam uma denúncia de consumo de drogas na Rua C, esquina com rua G, no bairro Guarani. Ao chegarem no local, os agentes localizaram os suspeitos que, durante a abordagem, confirmaram fazer parte do tráfico de drogas no bairro.

Publicidade

Com eles, os policiais encontraram 12 buchas de maconha, 18 sacolés de cocaína, quinhentos e quarenta e seis reais em espécie e um celular Motorola.

Um dos suspeitos já tinha duas passagens por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 124ª DP, onde ambos ficaram presos por tráfico de drogas.