Treinamento da equipe do Sampaio Corrêa/ SaquaremaLéo Borges

Por Monica Marinho

Publicado 26/06/2021 08:41

SAQUAREMA - Pela última rodada da Taça Santos Dumont, o Sampaio Corrêa enfrenta o Maricá, neste sábado (26), às 15h, no estádio Alzirão, em Itaboraí. Líder isolado do grupo B, com oito pontos ganhos, o galinho da serra precisa apenas de um ponto para conquistar a classificação para as semifinais do turno.

- Partida dificílima que vamos ter pela frente. Já existe uma rivalidade entre as duas equipes, mas deixamos isso de lado e nos concentramos naquilo que estamos trabalhando para fazer. É um jogo de classificação. Treinamos forte durante toda a semana e queremos colocar em prática diante do Maricá, que é uma equipe forte, tem um conjunto, tem um treinador que já está lá bastante tempo. Vamos para lá muito concentrados para não sermos surpreendidos e sair de lá classificados - disse o treinador Tinoco.



Após o empate na última rodada contra o América, o galinho da serra teve a semana cheia de treinamentos para se preparar para a “decisão”. O volante Araruama, um dos destaques do time no primeiro turno, também analisou o confronto.

- Estamos em uma crescente boa a cada partida e acredito que sábado vai ser mais um jogo difícil dentro do campeonato. Sabemos que temos condições de ir lá e trazer um resultado positivo se conseguirmos implantar aquilo que estamos trabalhando nos treinos e jogos. Se Deus quiser vamos em busca dessa classificação.



Sampaio Corrêa e Maricá já se enfrentaram quatro vezes na Série B1 do Carioca no ano passado. O galinho da serra conquistou duas vitórias, empatou uma e perdeu outra. No último confronto entre as duas equipes foi a que decidiu o acesso à Série A, com o gol da classificação sendo marcado aos 50min do segundo tempo por Emerson Carioca. O volante Jefinho analisou a rivalidade e o confronto.



- Sabemos das dificuldades que teremos, por tudo que aconteceu ano passado, a rivalidade que foi criada. Foram muitos jogos no ano passado, eles conhecem nossa equipe, mas Tinoco está montando uma boa estratégia e espero que no sábado estejamos em um dia feliz para podermos voltar com essa classificação para as semifinais - finalizou.