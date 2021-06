Réplica de fuzil que estava com traficante no bairro do Rio de Areia, em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 13:09

SAQUAREMA – Na noite deste domingo (27), dois homens foram presos por tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, um policial miliar solicitou reforços após localizar os suspeitos armados, na Rua Casemiro Maggi, 178, no bairro do Rio de Areia. De acordo com a PM, houve troca de tiros e um dos suspeitos conseguiu fugir, os outros dois homens foram presos. Com eles, a polícia encontrou uma réplica de fuzil e duas sacolas contendo 65 pinos de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 124ªDP, onde dois acusados ficaram presos por tráfico de drogas.

Material encontrado com os suspeitos Divulgação