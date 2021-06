Saquarema recebe novas doses da vacina contra a covid e retoma calendário de vacinação - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 26/06/2021 13:40 | Atualizado 26/06/2021 13:45

SAQUAREMA – A partir da próxima segunda-feira (28), a prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, irá retomar o calendário de vacinação que A partir da próxima segunda-feira (28), a prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, irá retomar o calendário de vacinação que havia sido suspenso na última semana . O município recebeu na manhã deste sábado (26), nova remessa de vacinas para a campanha de imunização contra a Covid-19.

Segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, homens e mulheres com 49 anos serem imunizados. As pessoas de 52, 51 e 50 anos que não puderam ser vacinadas, por conta da interrupção da campanha, poderão se imunizar ao longo desta semana, de segunda a sexta-feira.

Os pontos de vacinação no município funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 09 às 16 horas.

As gestantes, lactantes (até um ano), puérperas (até 45 dias), profissionais das forças armadas e de segurança, profissionais da limpeza urbana e outros que precisam de agendamento pelo número (22) 99838-5311, a imunização ocorre, no mesmo horário, na sede da Subsecretaria de Saúde que fica na Rua Rio das Flores, 90, no Porto Novo. Para esses grupos é necessária a apresentação de documentação comprobatória.

Ao todo, o município recebeu 2514 doses D1 e 1080 doses D2, que, de acordo com as Notas Técnicas enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde, os quantitativos de doses deverão ser utilizados da seguinte forma:

- Janssen: 710 doses (aplicação única) para uso em pessoas com comorbidades e deficiência permanente, além de pessoas do calendário único de vacinação;

- Coronavac: 730 doses D1 para uso em gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, lactantes, forças de segurança, forças armadas, além de pessoas do calendário único de vacinação. Junto das doses D1, o município recebeu outras 730 doses D2 para este mesmo público.

- Coronavac: 350 doses D2 para uso em gestantes, puérperas com e sem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, além de trabalhadores da limpeza urbana.

- Pfizer: 1074 doses D1 para uso em gestantes e puérperas com e sem comorbidades, lactantes, pessoas com deficiência permanente, além de pessoas do calendário único de vacinação.

Confira o novo calendário:



JUNHO

54 anos: 21 de junho

53 anos: 22 de junho

52 anos: 23 de junho

51 anos: 24 de junho

50 anos: 25 de junho

49 anos: 28 de junho

48 anos: 29 de junho

47 anos: 30 de junho



JULHO

46 anos: 1 de julho

45 anos: 2 de julho

44 anos: 5 de julho

43 anos: 6 de julho

42 anos: 7 de julho

41 anos: 8 de julho

40 anos: 9 de julho

39 anos: 12 de julho

38 anos: 13 de julho

37 anos: 14 de julho

36 anos: 15 de julho

35 anos: 16 de julho

34 anos: 19 de julho

33 anos: 20 de julho

32 anos: 21 de julho

31 anos: 22 de julho

30 anos: 23 de julho

29 anos: 26 de julho

28 anos: 27 de julho

27 anos: 28 de julho

26 anos: 29 de julho

25 anos:30 de julho



AGOSTO

24 anos: 2 de agosto

23 anos: 3 de agosto

22 anos: 4 de agosto

21 e 20 anos: 5 de agosto

19 e 18 anos: 6 de agosto