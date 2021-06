Instituto deposita também outros benefícios - Daniel Castelo Branco

25/06/2021

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) paga nesta sexta-feira (25) — em lote único, no valor global de R$ 4.493.576 — o previ-educação 2021 a 10.712 servidores ativos, aposentados e pensionistas da prefeitura. O benefício deste ano, cujas inscrições já estão encerradas, foi de R$ 419,49, por estudante menor de 18 anos.



O Instituto começa a pagar também hoje todo o auxílio-creche referente ao primeiro semestre ( janeiro a junho). O primeiro lote será depositado hoje, com 2.424 créditos, correspondendo ao valor global de R$ 655.522, e completando na próxima segunda-feira (28) com mais 8.285 pagamentos, num total de 2.240.512.



O auxílio-creche do Previ-Rio, de R$ 270,43 mensais, é concedido para servidores estatutários que receberam até R$ 4.180, em dezembro de 2020, com dependentes de até seis anos estudando em creches particulares. O benefício fica com inscrições abertas, até novembro, na página do Instituto, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.





OUTROS BENEFÍCIOS

O instituto deposita, também hoje, um total de R$ 1.173.451, em pecúlio post mortem, para 356 dependentes de ex-servidores. Ainda serão concedidos, também nesta sexta-feira (25), 155 créditos do auxílio-funeral, com depósito total de R$ 181.157; mais 102 pagamentos referentes ao auxílio-natalidade, totalizando R$ 42.787 e mais 50 créditos, no total de R$ 10.817, relativos ao auxílio moradia. Em conjunto com o auxílio educação, este pagamento soma R$ 8.834.819.



Os benefícios assistenciais do Previ-Rio podem ser solicitados, online, na página do instituto (rio.rj.gov.br/web/previrio).