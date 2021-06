Reunião contou com representantes da Secretaria de Fazenda - Divulgação / Governo do Estado RJ

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:12 | Atualizado 23/06/2021 16:15

Presidente da CPI instalada na Alerj para apurar queda na receita das participações especiais, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) defendeu, na segunda-feira, uma cobrança mais eficaz dos valores inscritos na dívida ativa do Estado do Rio. Para o parlamentar é preciso avançar na discussão e negociação sobre esses pagamentos.

Segundo dados divulgados em reunião do colegiado, o governo fluminense conta hoje com R$ 100 bilhões a receber na Dívida Ativa, com R$ 38 bilhões de dívida ativa efetiva, passível de cobrança.

"Nós deixamos de arrecadar R$ 500 milhões a cada ano. Trazer a transação para o debate é oportuno. Precisamos avançar na discussão de forma rápida e prática, ou não resolveremos a questão da dívida ativa", declarou.

A comissão se reuniu na segunda-feira com representantes da Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz-RJ), do Ministério Público (MPRJ) e de outros órgãos para debater soluções para o aumento da arrecadação de tributos na área de petróleo e gás.