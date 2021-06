Curso foi voltado para policiais militares do Rio - Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:55

O Detran.RJ realizou, nesta quarta-feira, no Centro de Operações Integradas (COE), em Ramos, na Zona Norte do Rio, a entrega de certificados de conclusão do curso de especialização para os policiais militares do Estado do Rio.



A parceria da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran.RJ com a PMERJ capacitou os militares como instrutores para o curso de condutores de veículos de emergência - viaturas oficiais e ambulâncias. Com isso, os agentes passam a estar aptos para dar o curso para todos os policiais da corporação.

Segundo o coordenador de Educação para o Trânsito, Rodrigo Varejão, a medida viabilizará um melhor atendimento à população fluminense. "Essa é uma importante parceria que desenvolvemos com a PMERJ para certificar os agentes. É importante que todos sejam capacitados para oferecer ao cidadão um melhor atendimento, com foco na educação no trânsito", disse.