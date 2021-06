Mobilização contra a reforma administrativa ocorre em várias partes, como em Brasília - Divulgação

Publicado 23/06/2021 15:58 | Atualizado 23/06/2021 20:28

Categorias do funcionalismo público fazem mobilização em diversas partes do país contra a reforma administrativa (PEC 32). Em Brasília, entidades de servidores, como o fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) ocupam a Esplanada dos Ministérios com mensagens de protesto estampadas em faixas no local. A manifestação teve adesão também das forças de segurança.

Em comunicado conjunto, associações e sindicatos que representam delegados e demais agentes da PF e de outras categorias da Segurança Pública afirmam que a PEC da reforma "não busca eficiência ou maior profissionalização dos serviços públicos, como educação, saúde, segurança pública".

Na nota, as categorias dizem que o projeto representa "desmantelamento do serviço público: "Acima de tudo, essa defesa do serviço público é pelo país e por você, cidadão brasileiro".