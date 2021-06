Carla Cecato e Fausto Silva - Reprodução

Publicado 22/06/2021 08:30



São Paulo - A jornalista Carla Cecato, que foi demitida pela Record em maio deste ano por e-mail , usou as redes sociais nesta segunda-feira para reclamar da forma como a Globo tratou Faustão ao retirar o apresentador do ar sem uma despedida.

Carla perguntou se as pessoas se tornaram descartáveis. "Muita gente ficou chocada com a minha demissão, depois de 16 anos na Record, mas faz parte, aconteceu. Agora, o que aconteceu com Faustão é algo inacreditável. Eu entendo que a emissora na qual ele trabalhava não queira mais esperar acabar o período pra ele ir pra outra emissora, mas o respeito pela carreira dele, pelos 32 anos de Rede Globo de Televisão?", analisou a jornalista. "O que está acontecendo? As pessoas são descartáveis, é isso?", perguntou.



Para a apresentadora, que foi demitida através de um e-mail e também não teve despedida, Fausto Silva merecia um momento para encerrar o ciclo na Globo. "Gente, ele merecia uma despedida. Eu não tive uma despedida, mas quem sou eu para me comparar ao Faustão. Eu era pequena e ele já estava na TV. Merece uma despedida, um programa especial. Afinal de contas é uma história com o Brasil, com as pessoas", completou.



Veja o vídeo: