Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:15 | Atualizado 23/06/2021 15:19

Guardas municipais das cidades fluminenses poderão receber treinamento para atender ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira, proposta que autoriza convênio de órgãos estaduais com municípios para que a medida saia do papel. O texto seguiu para o governador Cláudio Castro, que tem 15 dias para sancionar ou vetar a medida.



O texto prevê a celebração de termos de cooperação, através de órgãos estaduais responsáveis pela política pública para as mulheres (por exemplo, Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Justiça), para que os agentes municipais sejam treinados para atender mulheres vítimas de violência doméstica.

Ainda de acordo com a proposta, a participação no curso poderá ser considerada como título para fins de gratificação, promoção ou progressão de carreira, além da entrega de um "botón" lilás.

Para o autor do projeto de lei 3988/21, deputado Sérgio Fernandes (PDT), os servidores capacitados prestarão melhor atendimento ao se depararem com casos do tipo. "O treinamento vai deixá-los mais sensíveis às mulheres vítimas de violência. É importante que elas sejam atendidas de forma eficaz, com proteção física e acolhimento psicológico. Essa capacitação pode otimizar o atendimento", justifica.