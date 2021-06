Centro de Oportunidades de Itaguaí recebe inscrições para diversos cursos. - Divulgação

Centro de Oportunidades de Itaguaí recebe inscrições para diversos cursos.Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 21/06/2021 17:33 | Atualizado 21/06/2021 17:46

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Prefeitura de Itaguaí em conjunto com a Unopar, abre inscrições para diversos cursos de aperfeiçoamento curricular como: libras básico, administração financeira, legislação de políticas públicas, estratégia em marketing digital, estética facial e corporal, gestão e organização do trabalho pedagógico.

As inscrições começam nesta segunda- feira (21) e ficam abertas até sexta- feira (25/ 06). Para efetuar a inscrição é necessário ir até o Centro de Oportunidades, localizado na rua General Boacaiúva, no centro de Itaguaí. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Para fazer a matrícula é preciso que o aluno seja maior de 18 anos e leve: identidade, CPF e comprovante de residência.



A aula de Libras Básico, terá 3 módulos com 8 horas curriculares. Já os cursos de Administração Financeira, Legislação de Políticas Públicas, Estratégia em Marketing Digital, Estética Facial e Corporal, Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico cada um totaliza 40h curriculares.



A lista com os selecionados será divulgado no dia 28 e 29 de junho na página da Prefeitura. No dia 30 de junho, os classificados deverão comparecer para efetuar a matrícula no Centro de Oportunidades. As aulas começam no início de Julho.