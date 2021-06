Casa de Cultura de Itaguaí recebe exposição "Fragmentos de uma trajetória artística" - Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 15/06/2021 09:28 | Atualizado 15/06/2021 09:38

A exposição "Fragmentos de uma Trajetória Artística", uma iniciativa da Prefeitura de Itaguaí que visa dar voz aos artistas locais, foi inaugurada no início do mês (2). São exibidos quadros que trazem o expectador a um encontro artístico e espiritual. A mostra está aberta para visitas, na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, localizado no Centro de Itaguaí.



O subsecretário municipal de Cultura, Willian Cezar, ressaltou sobre a iniciativa.



"A casa de cultura tem esse papel de fomentar os artistas locais. Buscamos valorizar nossos artistas. Todos os artistas são muito bem vindos, mas temos que valorizar mais quem é de Itaguaí. É um prazer muito grande, como costumo dizer que o Lucas é “cria” da casa, um artista, formado e que hoje está podendo expor seu trabalho”, pontua.

Lucas Fernandes artista plástico, ilustrador e tatuador, Foto: Chiara Martelotta

Sobre o artista Lucas Fernandes Miranda



"Seguir uma religião é se entregar de corpo e alma aos princípios dela. Para isso, é necessário ter muita fé e suas ações precisam ser guiadas por aquilo que você acredita."



Nascido em Itaguaí, artista plástico, ilustrador e tatuador, começou sua história com a arte a partir da necessidade de se expressar. O desenho e a pintura foram primordiais para seu desenvolvimento pessoal e artístico. Por ser uma pessoa religiosa, uma boa parte dos seus trabalhos sempre abordam temas voltados para a religião e sua espiritualidade. A essência cristã e a inspiração bíblica sempre foram um ponto de partida para o desenvolvimento do artista. Podemos notar nitidamente esse universo artístico e espiritual em seus quadros.



Lucas Fernandes abre uma janela para que os expectadores possam vivenciar e dialogar com a arte e seu campo mais íntimo. Seu contato com o desenho teve início na oficina da Casa de Cultura do Município de Itaguaí. Hoje trabalha como tatuador e ensinando o que aprendeu em sua trajetória, através das aulas de pintura ministradas na escola de arte "Fazendo Arte."



A visitação pode ser feita das 8h às 17h. A exibição terá duração até o final de junho deste ano e está situada no endereço Av. Pref. Ismael Cavalcanti - Centro, Itaguaí.