Mutirão de limpeza e plantio de mudas na Praça 26 de Dezembro, no bairro Mangueira. - Reprodução via internet

Mutirão de limpeza e plantio de mudas na Praça 26 de Dezembro, no bairro Mangueira.Reprodução via internet

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 19:52

A partir deste sábado (5), até o dia 9 de junho, será realizado uma programação para marcar a Semana do Meio Ambiente em Itaguaí. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o objetivo é informar a população sobre a necessidade da preservação da fauna e flora, além do incentivo da adoção de práticas sustentáveis diariamente.

No dia 5, será feito uma mobilização coletiva de limpeza e plantio de mudas na Praça 26 de Dezembro, no bairro Mangueira. Já na segunda-feira (07/06) e terça-feira (08/06), a programação traz o webinar “Compartilhando Experiências para o Avanço da Sustentabilidade”, com temas como economia sustentável, educação ambiental, entre outros.

Publicidade

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Itaguaí. A abertura será realizada na segunda-feira (07), às 10h.