Mapeamento dos catadores de resíduos recicláveis em ItaguaíDivulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 02/06/2021 23:52

ITAGUAÍ- A Secretaria do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou mais uma ação do projeto Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos para mapear os catadores de material reciclável. Nesta quarta- feira (2), a Praça da Gleba A, em Chaperó recebeu os agentes.

Os profissionais da Secretaria do Meio Ambiente fizeram o cadastro dos trabalhadores que poderão ser beneficiados pelo Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, além de apoiar os catadores em situação de vulnerabilidade. A Secretária de Assistência Social identificou e inseriu os trabalhadores em vulnerabilidade no programa de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que utiliza essas informações para a seleção de diversos programas e benefícios sociais.



A Secretária de Meio Ambiente também recolheu informações sobre o destino do lixo coletado no bairro e dialogou a respeito de ações futuras do Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. A primeira ação foi em abril de 2021, o projeto foi realizado em 4 bairros: Amendoeira, Centro, Coroa Grande e Chaperó, na Praça da Gleba A. O próximo cadastramento será realizado no bairro do Engenho.



Mais de 70 catadores de material reciclável foram cadastrados desde sua estreia. O projeto vem colaborando para dar visibilidade a esses trabalhadores e ao reaproveitamento desses resíduos que, em grande parte, podem ser reutilizados.

Para a catadora de material reciclável Marli Rodrigues, o trabalho de reciclagem é muito importante, já que ajuda na proteção do meio ambiente. “Nós somos recicladores e esse benefício será muito bom para a gente. Nós vivemos da reciclagem e trabalhamos com muita dedicação para proteger todo o meio ambiente, proteger nossa família e todos aqueles que convivem ao nosso lado”, disse a recicladora em ação realizada no bairro da Amendoeira.



Além do trabalho de assistência social, o Projeto também já ajudou na conexão de alguns catadores com geradores — sendo as pessoas que desejam descartar materiais, entre eles o óleo de cozinha.

Para os interessados no cadastramento, é necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência à Secretaria.