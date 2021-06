Minotouro apresenta os resultados alcançados pelo projeto ao prefeito da cidade - Foto: Italo Dornelles

Por Chiara Martelotta

Publicado 10/06/2021 22:16 | Atualizado 10/06/2021 22:17

ITAGUAÍ- A luta dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro vai além do ringue, também são conhecidos como agentes sociais de sucesso. Há mais de 10 anos o Instituto Irmãos Nogueira ensina os valores das artes marciais e dá oportunidades a jovens de comunidades do estado do Rio de Janeiro. Agora, a ideia é levar a ação para o município de Itaguaí. Nesta quinta-feira (10), Minotouro apresentou os resultados alcançados pelo projeto ao prefeito da cidade, Rubem Vieira.

"Vemos potencial em Itaguaí, por isso a gente veio apresentar o projeto. Nossa metodologia, utilizada há 10 anos, foi elaborada através de estudos de livros educacionais e viagens para o exterior. O objetivo é mostrar o valor do jovem através do esporte, incluindo a luta. Nessa visita a Itaguaí eu pude ver de perto o excelente trabalho do prefeito Rubão, que mostrou uma visão jovem e moderna sobre gestão pública", explica Minotouro.

Presente em comunidades da capital e da Baixada Fluminense, o Instituto Irmãos Nogueira já impactou positivamente a vida de milhares de jovens e, consequentemente, suas famílias. Em uma visão macro, as técnicas de lutas ensinadas são detalhes se comparados aos valores apresentados aos alunos, sempre baseado nas doutrinas das artes marciais, como destaca o ex-lutador.

"Nossa ideia, antes de tudo, é formar cidadãos. E a gente vem tendo muito sucesso. Em nossos núcleos a gente teve uma enorme mudança comportamental dos nossos alunos, que são ensinados sobre autocontrole e disciplina. Esses valores não fortalecem apenas atletas, como também profissionais de todas as áreas. Mesmo que não siga o caminho do esporte, esse jovem poderá ser um grande profissional na área de atuação que ele optar."

Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira é um entusiasta do esporte como agente transformador. Fã de lutas, ele ficou lisonjeado com a visita de Rogério Minotouro e mostrou-se aberto à possibilidade de uma parceria com o Instituto Irmãos Nogueira para beneficiar o município.

"A cidade de Itaguaí fica honrada de receber um ícone do esporte como Rogério Minotouro. A gente conhece o trabalho dele na área social e de alto rendimento. Ele nos apresentou boas propostas. Vamos analisar com muito carinho. Pode ser o início de uma grande união de sucesso, pensando sempre no melhor para Itaguaí", finaliza Rubão.