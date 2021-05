Minotouro lança novo sabor de energético Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 20:35

Rogério Minotouro, conhecido pelo seu talento no UFC, hoje também é apresentador do programa 'Never Quit', no canal Woohoo e empresário, dono da academia Team Nogueira Concept e Juntamente com o Irmão Rodrigo Minotauro são donos da marca Minoutaro energy drinks .

Na noite desta quinta-feira, 20 de maio, o lutador recebeu o cantor e compositor Dudu Nobre e a empresária e rainha de bateria, Lilian Brito, que experimentaram o novo sabor, frutas tropicais, do seu energético Minoutaro energy drink.

O cantor Dudu Nobre, que estava presente para ser entrevistado no seu programa "Never Quit", aprovou o novo lançamento da marca:

É sempre um prazer encontrar com o meu cumpade Minotouro e poder ver o quanto a parceria dele com o irmão Minotauro está crescendo cada vez mais. Poxa, realmente o energético deles é um negócio absurdo, muito bom, gostei bastante. Foi ótimo o nosso bate papo e fiquei feliz em ver o crescimento da Team Nogueira. - Disse o sambista, parabenizando o lutador pela nova aposta.

Já a rainha de Bateria da Unidos da Ponte, Lilian Brito, prestigiou também esse lançamento e também aprovou a novidade.

- Eu costumo tomar o energético Minoutaro para me dar disposição no dia a dia para minhas atividades, uso inclusive como pré-treino. Achei maravilhoso o novo sabor. Com certeza é um diferencial da marca. - Disse a rainha, que foi escolhida para experimentar por conta da admiração do lutador pelo enredo da agremiação Unidos da Ponte, que no próximo carnaval contará a história de Irmã Dulce, já que ele também participa de muitas ações sociais e se identifica com a obra realizada pela freira, que foi beatificada em 2011, pelo enviado especial do Papa Bento XVI.