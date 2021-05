Campeão do MMA, Minotouro visita Vila Olímpica de São João de Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 18:15

A Vila Olímpica de São João de Meriti recebeu uma visita ilustre nesta semana. O campeão e ex-lutador de MMA, Rogério Minotouro conheceu a estrutura do projeto “Esporte para Além das Fronteiras”, que visa atender e educar as crianças utilizando a prática esportiva, além da prevista no currículo escolar. No espaço, são oferecidas aulas de diversas modalidades esportivas, incluindo artes marciais.



“O esporte traz muitos valores, como disciplina, respeito, autocontrole, ensina a ganhar e perder. Também mostra que é essencial trabalhar para conquistar tudo o que almeja”, comentou o lutador reforçando a importância do esporte na vida de crianças e jovens.



Publicidade

A Prefeitura de São João de Meriti destacou a oferta de uma estrutura de qualidade para toda a população na Vila Olímpica da cidade. O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, falou da visita do esportista: “Receber um cara que foi fera no esporte, é motivo de grande honra. Estou muito grato por essa oportunidade. Temos trabalhado muito e com todo apoio do prefeito Dr. João”.



O campeão reforçou a importância do esporte na vida de crianças e jovens Divulgação

Publicidade

Em visita ao gabinete do prefeito, Minotouro parabenizou o secretário e a prefeitura: "Isso aqui é Disneylândia para quem gosta de esporte. Tem uma quadra reformada e bem feita, tem tatame… Parabéns pela estrutura”.



A Vila funciona todos os dias das 6h às 21h e está localizada na Rua Milton, sem número, no bairro Grande Rio.

Publicidade