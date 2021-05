Mamma Bruschetta Reprodução Instagram

Aos 71 anos, Mamma Bruschetta atualmente vive um drama fora das telinhas. Oito meses após ser demitida do SBT, a apresentadora teve seu plano de saúde cancelado, mesmo após deixar a emissora com uma promessa da direção do canal, que havia assegurado que manteria o benefício, em virtude do câncer que Mama enfrentou recentemente. Em entrevista a Felipe Reis, no programa 'O Canal TV e Famosos', exibido na Rede NGT, Mama falou sobre sua situação.



"Eu estou muito preocupada, muito, muito. Porque eu teria que fazer um exame ontem, eu faço exame toda semana, exame de sangue, para ver a coagulação. A cada dois meses eu faço uma endoscopia para ver se está tudo certo. Às vezes eu faço um PET-CT (exame eficaz na detecção de cânceres, doenças do coração e problemas neurológicos) para saber se tem algum outro ponto de câncer no meu corpo. E ontem eu fui no hospital, na Onco Star, onde eu me trato com meus médicos e tudo, aí eu cheguei lá e meu plano estava cancelado", revela a apresentadora.



Ainda segundo Mama, o desespero bateu à sua porta, já que em nenhum momento a direção do SBT lhe comunicou sobre o fim do plano. "Lógico que fiquei em desespero porque não pude fazer o exame. Eu não tinha dinheiro. Quando eu saí [do SBT], que eu fui demitida, eles falaram 'você não se preocupe que o plano vai continuar com você', porque eles sempre foram muito gentis comigo. Então vai fazer o que, oito meses que eu fui dispensada, e o plano ficou esse tempo. E eu liguei ontem lá para o SBT, tentei falar até com o Silvio [Santos] e eles me responderam que não estavam sabendo de nada, que eu só não iria fazer o exame ontem porque não daria tempo do plano responder", explica a veterana.

A apresentadora diz que mesmo que não dê para permanecer no plano, a emissora deve colocá-la em um plano inferior. "Se por acaso não der [para permanecer no plano], com certeza, segundo o que eu fiquei mais ou menos sabendo, eu vou poder ter um outro plano, que vai vir, não sei de onde, mas eu vou ter um outro plano. Vamos tentar resolver, vamos ver o que vai dar. Eu estou preocupada? Lógico que eu estou, porque é a minha saúde", assume.

Mama também falou sobre uma ligação que recebeu de Silvio Santos. "Ele [Silvio Santos] ligou, mas quando ele ligou, ele não ligou exatamente para mim. Ele ligou para meu assessor, que é o Thiago. E o Thiago estava trabalhando em um outro lugar esse dia. Ai ele largou de lá e veio correndo até receber um outro telefonema do Silvio, porque o Silvio queria saber como é que estava o meu relacionamento profissional com a Band", destaca a apresentadora, que acreditou que poderia ser realocada no SBT.

"Porque ele fez uma promessa, quando me despediram, que 'assim que eu puder a gente te recontrata'. E aí eu não consegui falar com ele. Mais para frente eu acionei o assessor dele, o secretário dele e consegui mandar os recados que o Silvio queria saber. E nesse meio tempo eu fiquei esperando, estou esperando até hoje. Vamos ver o que vai acontecer", explica.