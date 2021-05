Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:36

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o, com a, contra a covid-19 para os próximos dias, de 13 a 16 de maio.A pasta também reforçou que está, temporariamente, a aplicação da segunda dose de, devido ao não recebimento de novas remessas do imunizante por parte do Ministério da Saúde. O calendário será atualizado conforme a chegada de novas doses.Para receber o imunizante em Meriti, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Vale ressaltar que a vacinação foi suspensa na unidade da Vila São João, e o posto do Centro Cultural Meritiense foi transferido para o novo polo de vacinação, na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti.HOMENS a partir de 52 anos (1ª e 2ª dose) com COMORBIDADES.HOMENS a partir de 60 anos (1ª e 2ª dose) sem COMORBIDADES.*Homens profissionais de saúde a partir de 46 anos de idade.MULHERES a partir de 51 anos (1ª e 2ª dose) com COMORBIDADES.MULHERES a partir de 60 anos (1ª e 2ª dose) sem COMORBIDADES.*Mulheres profissionais de saúde a partir de 45 anos de idade.HOMENS a partir de 51 anos (1ª e 2ª dose) com COMORBIDADES.HOMENS a partir de 60 anos (1ª e 2ª dose) sem COMORBIDADES.*Homens profissionais de saúde a partir de 45 anos de idade.não haverá vacinação