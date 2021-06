4.º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense - Divulgação

4.º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada FluminenseDivulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 10/06/2021 21:18

Nesta quarta-feira (09), o 4.º Fórum dos Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense esteve presente no Município de Itaguaí. A Sede do evento foi o Teatro Marilu Moreira. Treze secretários da pasta de Trabalho da região foram reunidos para o diálogo sobre as necessidades de cada município, políticas públicas, qualificação profissional e geração de emprego e renda.



Durante o evento, o prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira, destacou a importância da união dos municípios. “O município sozinho não tem força junto ao governo do estado e ao governo federal para muitas vezes lutar pelo desenvolvimento econômico da cidade, mas em fóruns como este, nós ajudamos a construir a história de uma região e podemos brigar juntos por algo muito maior e importante para estes municípios. Eu sempre falo por onde passo da importância de trabalharmos juntos para o desenvolvimento das regiões”, disse o prefeito.



4º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense Divulgação

A agenda do evento abordou pautas sobre a importância do crescimento de todas as cidades como meio de evitar problemas como o aumento da violência e do desemprego.



“Esse é um evento inédito na cidade, desde a primeira reunião em janeiro trabalhamos para que essa pasta de emprego e renda venha se desenvolver no município de Itaguaí, e em toda a baixada fluminense. O que precisamos é definitivamente colocar em prática os programas, a capacitação, o treinamento dos trabalhadores, da população do Município e da baixada fluminense como um todo para que a gente possa vencer essa crise que a pandemia nos trouxe”. Conta o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Victor Soares Benezath.



O prefeito lembrou também de elos importantes que ligam os municípios, entre eles o Arco Metropolitano, a RJ-099, e o Porto de Itaguaí, que colaboram no desenvolvimento de todos os municípios que têm seus setores industriais ligados e reforçou a necessidade de trabalharem juntos.



“Tenho tentado trazer isso aos prefeitos, a importância do diálogo e de estarmos juntos reivindicando ao Governo do Estado e Governo Federal por iniciativas importantes para que os municípios possam avançar juntos”, afirmou.

4º Fórum de Secretários Municipais de Trabalho da Baixada Fluminense Divulgação

Além do secretário de desenvolvimento econômico sustentável, Victor Soares Benezath, o evento contou com a presença do presidente do Fórum dos Secretários Municipais de Trabalho e secretário de trabalho de Nilópolis, Eduardo Amorim, o vice-presidente do Fórum e secretário de trabalho de Seropédica, Nelson Matos, o coordenador do Ministério do Trabalho, Eduardo Medeiros, o vereador, Gil Torres, o secretário de trabalho de Guapimirim, Leonardo Guimarães, a representante da Secretaria de Trabalho de Japeri, Aline Alves, o representante da Secretaria de Trabalho de Queimados, Luiz Carlos Cassiano, a secretária de Trabalho de São João de Meriti, Ana Paula Miranda, e o secretário de Trabalho de Belford Roxo, Sérgio Lins.