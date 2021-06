Com a assinatura do termo de estágios, estudantes e profissionais irão auxiliar no atendimento à população gonçalense - Divulgação / Renan Otto

Com a assinatura do termo de estágios, estudantes e profissionais irão auxiliar no atendimento à população gonçalenseDivulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 03/06/2021 19:02

SÃO GONÇALO - A Prefeitura e a Universidade de Vassouras firmaram uma parceria de realização de estágio de graduação e pós-graduação médica nas unidades hospitalares do município. Durante a reunião com o prefeito Capitão Nelson, o reitor da universidade falou sobre uma possível expansão para São Gonçalo, trazendo um polo do curso de Medicina para a cidade.

Com a assinatura do termo de estágios, estudantes e profissionais irão auxiliar no atendimento à população gonçalense. Seguindo as diretrizes de atrair investimentos para a cidade, gerando emprego e desenvolvimento, o governo municipal demonstrou interesse em que a cidade receba um campus daquela instituição de ensino superior, que é referência em Medicina, com a futura Faculdade de Ciências Médicas de São Gonçalo.

Publicidade

“Estamos conseguindo trazer investidores para São Gonçalo. Junto ao Governo do Estado conseguimos trazer o São Gonçalo Presente, patrulhando as principais vias e aumentando a segurança, e vamos seguir buscando melhorias. Isso gera credibilidade para que a faculdade venha para a cidade”, destacou Nelson.

Outro ponto importante debatido na reunião foi o aumento de profissionais de Medicina no município, que se fixarão na cidade, estudando, morando e trabalhando. “São Gonçalo recebe médicos de todas as regiões do Rio de Janeiro. Temos uma demanda populacional muito grande, mas os profissionais acabam deixando a cidade. A faculdade terá um papel importante para uma fidelização dos trabalhadores com o município”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil, André Vargas.



Publicidade

Um dos possíveis locais de instalação seria o prédio de um colégio desativado no bairro Zé Garoto, possibilitando fácil deslocamento para estágios em unidades de saúde próximas, como o Hospital Doutor Luiz Palmier, o Pronto Socorro Central e o Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas.

“Temos interesse em trazer nosso curso de Medicina para São Gonçalo e os alunos de Vassouras têm interesse em realizar estágio nas unidades de saúde do município. Estamos cada vez mais nos aproximando da Prefeitura. Esse convênio de estágio precede a instalação da faculdade”, disse o reitor, Marco Antônio Soares de Souza.

Publicidade

Também participaram da reunião o vereador Jalmir Júnior (PRTB), líder de governo na Câmara Municipal, e João Cortes, Marcovan Porto e Guilherme Miranda, da Aporte Educacional.