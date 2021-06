Previsão de entrega é para fevereiro do próximo ano - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/06/2021 12:02

SÃO GONÇALO - As secretarias de Transportes e de Desenvolvimento Urbano iniciaram obras de revitalização da Avenida Presidente Roosevelt, que fica às margens da RJ-104, e do retorno no bairro de Vista Alegre. As intervenções tiveram início com o manilhamento para captação de águas pluviais. No local, que sofre com constantes alagamentos, serão realizadas a instalação de galerias pluviais, pavimentação, sinalização, reforma das calçadas e iluminação. A previsão de entrega é para fevereiro do próximo ano.

“As obras de revitalização do trecho da Avenida Presidente Roosevelt, que compreende o retorno da região do Feijão Carregado, irão beneficiar centenas de pessoas que trafegam diariamente naquela região. Não apenas o asfalto, mas todos os serviços que serão realizados, trazem mais dignidade aos munícipes”, comentou o secretário de Transportes, Fabio Lemos.

Ele ressalta que o empresariado também será beneficiado diretamente com as melhorias, além dos munícipes. "Esse retorno que estava abandonado há anos, causando diversos transtornos, fica na RJ-104, importante via de ligação entre São Gonçalo e diversas outras cidades do estado. Pelo local, passam diariamente dezenas de caminhões de empresas da região, além de ônibus municipais. Sem dúvida, é uma melhoria que também beneficia o empresariado, já que melhora o fluxo, facilitando o transporte de cargas”, explicou.

O retorno de Vista Alegre fica na RJ-104, importante via de ligação entre São Gonçalo e outras cidades, por onde passam diariamente caminhões e ônibus Divulgação