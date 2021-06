A Sala de Leitura Professora Júlia Dekid está instalada no Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 02/06/2021 11:15

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Educação inaugurou a Sala de Leitura Professora Júlia Dekid, instalada no Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu - a sexta aberta à comunidade na cidade. O espaço leva o nome da professora Júlia Antunes Nascimento dos Santos, falecida em dezembro do ano passado.

“O alicerce de toda sociedade é a educação. Neste momento de pandemia, em que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, a leitura se faz ainda mais importante, principalmente para as crianças, e essa sala será uma ferramenta fundamental de incentivo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Uma das idealizadoras da homenagem, a secretária de Educação Lícia Damasceno destacou a importância deste hábito tão necessário para o desenvolvimento da sociedade. “Um verdadeiro educador não joga palavras ao vento, mas as sopra ao coração dos seus alunos, por meio do exemplo e das suas ações, através da alegria e do prazer de saber que está a cada dia contribuindo para o engrandecimento e a formação de verdadeiros leitores. Esse espaço de leitura não poderia estar mais bem representado do que o nome que carrega”, destacou.

Com uma vida dedicada à leitura, a contadora de histórias Júlia Dekid tem agora sua memória agora eternizada com um espaço para desenvolvimento do saber. “Foi uma emoção muito grande desenvolver tudo isso, com a ajuda da família e o apoio da secretária de Educação. Nós éramos muito parceiras na missão de democratizar a leitura. Júlia sempre acreditou no universo infantil, que traz lições, reflexão para a vida”, afirmou a contadora de histórias Elaine Furlani.

Mãe da homenageada, Jaira Silveira Antunes estava presente na inauguração e se emocionou ao falar da perda de sua única filha. “Foi uma homenagem certa, na hora certa, em um ambiente que ela amava. A leitura era a vida da minha filha e, hoje, eu a vejo neste espaço”, exclamou ela, ao lado dos netos Jully e Jonas, de 16 e 11 anos, respectivamente.

Confira todas as salas de leitura do município:



Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa

Local: Sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Uriscina Vargas nº 36, Mutondo)

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h



Sala de Leitura Ruth de Souza e Espaço Emicida de Cultura Urbana

Local: Rua Doutor Porciúncula nº 395 (Antigo 3º B.I.)

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 14h



Sala de Leitura e Conhecimento João Pedro

Local: Escola Municipal Salgado Filho, Itaoca

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 14h



Sala de Leitura e Conhecimento Portal da Ecologia

Local: Rua Lúcio Tomé Feteira, Barro Vermelho

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 14h



Sala de Leitura e Conhecimento Conceição Evaristo e Sala de Leitura Júlia Dekid

Local: Colégio Municipal Presidente Castello Branco (R. Carlos Gianelli, s/nº), Boaçu

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 14h



O prefeito e a mãe da homenageada prestigiaram a inauguração Divulgação / Renan Otto