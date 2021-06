Diretores da unidade buscam agora a aproximação com a gestão pública, para implementar e fomentar ações que possibilitem alavancar atividades locais no segmento turístico Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/06/2021 12:47

SÃO GONÇALO - O Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria (Cieth) inaugurou sua primeira unidade na cidade, localizada na Rua Dr. Francisco Portela nº 2331, no bairro Parada 40, sob administração e direção do Cieth Niterói - onde já existe há cinco anos - e com as mesmas propostas metodológicas de sua matriz, situada no bairro carioca da Lapa. As inscrições para as aulas de Guia de Turismo já estão abertas, com início a partir de 9 de agosto deste ano. As informações podem ser obtidas na própria unidade ou pelos telefones 2625-4222 (WhatsApp) e 3629-5942. Os cursos serão oferecidos com as opções de categorias Regional/RJ, Nacional e América do Sul, internacional e a especialização em Atrativos Naturais.

A escola técnica de turismo investiu em novos métodos pedagógicos e tecnológicos na modalidade virtual devido à pandemia, mas, segundo o diretor das unidades niteroiense e gonçalense, Marcio Grossi, é necessária a representação física junto ao público de cada município que tenha sua cobertura. O Cieth SG busca agora a aproximação com a gestão pública, através da Secretaria Municipal de Turismo, para implementar e fomentar ações que possibilitem alavancar atividades locais no segmento turístico.

Nos próximos dias 3 e 5, os historiadores e guias de turismo Jean Pierre Guerra Domingues e Romeu Silva farão uma visita pelo Centro Histórico de São Gonçalo, para desbravar as potencialidades locais, em um roteiro que incluirá os principais atrativos e marcos históricos do município, incluindo a Igreja Matriz. “Estamos num momento difícil para todos os setores da economia. Planejar e desenvolver ações com cautela para manter acesa e forte esta chama importante e promissora que é o turismo será certamente o melhor caminho para o desenvolvimento”, acredita Grossi.