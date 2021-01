Vassouras tem cerca de 35 mil habitantes e fica no sul do estado do Rio Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 13:33

Vassouras, sul do Rio, saiu vitoriosa da 6ª edição do Prêmio CIETH, cuja cerimônia virtual aconteceu na manhã deste sábado (30). O município do Vale do Café disputou a categoria "Secretaria de Turismo" com Maricá e Iguaba. Segundo a CIETH, Vassouras foi a primeira cidade a criar protocolos de segurança pública e estabelecer compromisso com as medidas de selos internacionais e nacionais, além de trabalhar a "reabertura responsável, fortalecendo as parcerias público-privadas".

O secretario de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município comentou a vitória. "Vale lembrar que o sinal de alerta da pandemia no Brasil aconteceu já no final do verão, período lucrativo para as cidades litorâneas. Além disso, Maricá recebeu mais de R$ 1 bi de royalties de petróleo em 2020. Nós tivemos nosso inverno comprometido e mesmo assim nosso esforço junto ao trade turístico teve resultados", destacou Wanderson, que elencou outras medidas tomadas no ano passado: "Criamos o Conselho de Turismo e o projeto Vassouras Amiga do Turista, inserimos a cidade no Mapa do Turismo Nacional e firmamos parcerias com Universidade de Vassouras, Sebrae, Governo do Estado, JUCERJA e ACIAV, entre muitas outras ações".